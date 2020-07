Le sous-préfet de Calvi à la rencontre des élus d'Aregnu

Ambiance à la fois décontractée et studieuse à la salle polyvalente d'Aregnu où le maire David Calassa, entouré de plusieurs membres de son conseil municipal, a accueilli Florent Farge, sous-préfet de l'arrondissement de Calvi Haut-Nebbio - Conca d'Oro

Le représentant de l État a profité de cette visite pour participer à une réunion de travail et faire le point sur certains dossiers.

C'était aussi l'occasion pour le premier magistrat David Calassa de présenter sa nouvelle équipe élue dès le 1er tout de l'élection municipale le 15 mars dernier à la veille du confinement mais aussi de détailler le programme d’investissement que la municipalité entend mener au cours de ses six prochaines années d’exercice.



En préambule, après un tour de table et la présentation des nouveaux conseillers municipaux, le maire dressait le bilan de la dernière mandature, à savoir quelques 3 400 000 € d’investissements réalisés sur la commune, montant qui reflète bien le dynamisme en vigueur actuellement au sein de la municipalité.



Venait alors la présentation des projets d’investissement pour le prochain mandat, au programme duquel se trouve la construction d’un nouveau bâtiment communal qui accueillera la nouvelle mairie.



L'État s'engage à hauteur de 156 832.65€ pour le projet de la nouvelle mairie

L’occasion était donnée au sous-préfet de confirmer l"’engagement de l’Etat dans cette opération à Hauteur de 156 832.65 € au titre de la DETR et l’importance de mener ce projet à bien et ce sur le court terme". David Calassa soulignait par ailleurs que "l’ancienne mairie serai alors réhabilitée en logement communal afin d’y accueillir une nouvelle famille de façon pérenne avec un loyer modéré comme cela est déjà le cas pour l’appartement communal existant".



Création d’un CCAS communal, réhabilitation de l'éclairage public en LED, création d’un city stade....



Le programme, non exhaustif, de la municipalité était alors égréné opération par opération par le maire : réhabilitation de l’éclairage public en LED, création d’un city stade, d’une aire de jeux, aménagement de l’arrière-plage, programme d’accession à la propriété et aménagement urbain du centre bourg





DETR et PEI étaient évoqués pour le financement de ces différents dossiers.

La création d’un CCAS communal est également dans les projets d’action sociale de la municipalité qui, avec la crise sanitaire liée au COVID 19, a mis en œuvre des actions fortes en soutien aux plus fragiles de la collectivité. A cet égard, le sous-préfet a salué l’engagement et la réactivité des élus de Balagne ainsi que la solidarité balanine face à cette crise sanitaire.



La réunion se clôturait avec l’important sujet de l’urbanisme lié à la nécessité pour la commune de se doter rapidement un plan local d’urbanisme (PLU).Le Maire soulignait l’importance de sortir du contexte législatif du RNU afin de maitriser au mieux la constructibilité et le développement du territoire communal tout en préservant le pastoralisme et le littoral.

En collaboration avec les services de l’Etat les premières procédures devraient être lancées dès septembre prochain.