Le service Miloé offert aux employés municipaux de Lisula

Soucieux de préserver la santé de ses agents, surtout durant le contexte si particulier de ces deux dernières années, la municipalité de Lisula a souhaité offrir à ses 80 agents, tous services confondus, l'accès à la plate-forme Miloé.

" Afin que chaque employé communal puisse préserver au mieux sa santé, la municipalité a décidé de faire bénéficier à chacun d'entre eux, un compte personnalisé sur la plate-forme Miloé. Cela fait notamment partie de notre engagement que de préserver le bien-être des agents qui travaillent pour la commune" précise Angèle Bastiani, maire de Lisula.

Miloé Santé, plate-forme créée par une société insulaire, est un espace personnel sécurisé sur lequel l’utilisateur va dans un premier temps créer un profil et compléter toutes les informations relatives à sa santé.



" Sur le site Miloé santé.com, où tout le monde peut s'inscrire, l'utilisateur rempli la partie identité. Il va ensuite ajouter tous les descriptifs relatifs à sa santé. Les différentes pathologies, les traitements, les antécédents, les allergies", explique Aurore Colard, chargée des partenariats Miloé.

Une fois le profil créé, il va enregistrer tous les types de documents tels que des analyses sanguines, des ordonnances, des échographies, des radios. "L'utilisateur pourra ainsi recenser toutes les informations relatives à sa santé, pour les transporter plus facilement et les partager avec les professionnels de santé de son choix ", ajoute Aurore.

Un abonnement annuel de 19,90€ est requis pour pouvoir partager le profil via un médaillon, un stickers ou une carte.

" Tous les supports sont équipés d’un QR code et d’une puce. Lorsque l’on scanne le QR code avec un smartphone , on accède à la fiche d’urgence. Cette fiche d'urgence permettra notamment aux services de secours d’intervenir plus rapidement", complète-t-elle.

En cas de besoin, il sera donc plus facile d'adapter les soins qui permettront d’éviter par exemple quelques erreurs médicamenteuses.