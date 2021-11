Le secrétariat du père Noël a ouvert ses portes : voici comment lui écrire

En France comme à l’étranger, la tradition de la lettre au Père Noël se perpétue depuis de nombreuses années. Afin de répondre aux attentes du plus grand nombre, La Poste s’engage à écrire ses réponses en deux langues (français et anglais), à tous les enfants et à toutes les classes qui lui écrivent. De leur plus belle écriture, les enfants rédigeront cette année encore, leur lettre au Père Noël. Sur l’enveloppe, au recto, ils pourront simplement noter : “ Père Noël". Sans oublier au verso, leur adresse, pour être sûr de recevoir une réponse. Il ne leur restera plus qu'à glisser leur enveloppe dans une boîte jaune avant le 17 décembre. Ils auront aussi la possibilité d’écrire leur lettre et de la décorer depuis le site du secrétariat du Père Noel : pere-noel.laposte.fr . Il leur suffira de cliquer sur « écrire au Père Noel », de renseigner les informations nécessaires sur l’écran avant de pouvoir écrire leur message.Une fois que l’enfant a posté sa lettre, il devra attendre quelques jours, c’est-à-dire pour lui, l’éternité ! La mission du site du Secrétariat du Père Noël est donc de lui proposer des activités amusantes qui lui permettront de patienter tout en développant son imagination. En ligne, l’enfant pourra réaliser, seul ou en famille, une série d’activités. Il trouvera, par exemple, des recettes de cuisine, des loisirs créatifs avec tutoriels, ainsi que des jeux de cache-cache avec les lutins.En guise de réponse, les enfants recevront une jolie lettre du Père Noël ainsi qu’une carte postale à colorier et à partager à quelqu’un qui compte pour eux. La Poste, propose plusieurs formats de réponse parmi lesquels, une lettre pour les classes maternelles qui ont choisi de faire de cette aventure une expérience collective et pédagogique.Ainsi, en 2020, le Père Noël et ses lutins ont reçu au total 1,25 million de lettres provenant des quatre coins du monde