Le saxophoniste de jazz Isaac Kemo de passage à Bastia

Aujourd’hui âgé de 45 ans, Isaac Kemo a débuté dans la musique, au piano, à l’âge de 6 ans. Il s’essaye ensuite à clarinette puis, à 8 ans, tombe sous le charme du saxophone. Dès 17 ans il se produit dans les clubs. Devenu Professeur de saxophone, il enchaine aussi les concerts et accompagne de nombreux grands artistes.





Compositeur, il allie les rythmes locaux, jazz soul et funk. Son univers est influencé par le Reggae, le Jazz, le Folklore Africain et la musique classique. En 2010, il crée la musique de la pièce Petite Fleur, du metteur en scène ivoirien Fargass Assandé et part en tournée en France avec la troupe pendant 2 mois. La Corse, il la découvre voilà 10 ans. «En fait, j’ai découvert la Corse, chez moi, à Abidjan. Pendant 5 ans, des amis corses m’ont parlé de leur île et quand ils l’évoquaient ils avaient des étoiles dans les yeux. Du coup j’ai approfondi mes informations sur votre île. Ainsi avant d’arriver ici, je connaissais déjà un peu le mécanisme ». Et Isaac a tout de suite été adopté ! «L’accueil s’est tout de suite bien passé à Bonifacio. On m’a accepté car je n’avais rien à cacher. Je suis arrivé sans masques, sans boucliers. Je suis arrivé naturellement, j’étais moi-même et je pense qu’aujourd’hui, les gens ont besoin de sincérité. Et quand tu arrives en étant toi-même, ça se voit ».





Très souvent en Corse, le talentueux saxophoniste y fait de belles de rencontres. Il y a 3 ans, on le retrouve aux cotés du chanteur Bati Profizi. «C’était très intéressant de voir des rastas, des reggae reprendre Ricordu en reggae avec Bati. Je pense que c’est ça la musique. Elle doit délimiter nos limites humaines. La musique peut faire fi de tout ça pour nous permettre d’apprendre des humains. Je suis content d’avoir eu la chance de voir ça. J’aime mon pays, je suis fier de ma nationalité mais je me sens adopté en Corse ».





Après un 1er album de 8 titres sorti en 2016, Nessmon chez Plaza Major Company LTD, il travaille actuellement sur un 2ème album. «Je devrais partir faire des enregistrements au Maroc en septembre, si bien sûr la situation sanitaire le permet. Sinon je continue à jouer ici, et j’ai très envie de me produire un jour dans la région bastiaise aussi ». Et nombreux seraient les bastiais à aimer le voir se produire en public dans une salle de la ville.