Le salon du chocolat de retour à Bastia du 15 au 17 octobre

Jacqueline Pin, plus connue sous le nom de Mercotte sera de la partie. L'acolyte de Cyril Lignac dans l'émission télévisée de M6, Le meilleur pâtissier, sera l'invitée d'honneur. Pendant trois jours, plusieurs artisans renommés éblouiront le public grâce à leurs démonstrations. C'est le cas de Sébastien Lagrue, considéré comme l'un des meilleurs boulangers de France et champion du monde de viennoiserie. À ses côtés, plusieurs champions internationaux et meilleurs ouvriers de France raviront les papilles des gourmands. Grâce à un laboratoire monté en partenariat avec les fabricants Bread land et Bongard, les visiteurs pourront assister aux concours de la meilleure baguette Corse et de la meilleure viennoiserie au chocolat.Des gourmands, Paul Pierinelli espère en voir par milliers. En 2019, 40 000 visiteurs étaient passés sous le chapiteau du salon. « Nous sommes confiants, je pense que nous aurons beaucoup de monde », escompte le président de l'association.