Le salon des Réalités Nouvelles s’installe à Bastia

Le Salon Réalités Nouvelles est animé par les artistes eux-mêmes réunis en une association 1901. Le Salon a lieu tous les ans depuis 1946 à Paris avec pour objectif la promotion des œuvres d'art concret, art non-figuratif ou art abstrait. L'expression «Réalités Nouvelles» serait née sous la plume du poète Guillaume Apollinaire en 1912 pour désigner l'abstraction comme la forme exprimant le mieux la Réalité Moderne. Le Salon présente aussi bien l'art géométrique, concret à travers des artistes comme Jean Dewasne ou Victor Vasarely que des artistes non-figuratifs comme Pierre Soulages, Hartung, Poliakoff, Georges Mathieu, Vieira da Silva ou Robert Motherwell... À partir de 1956, toutes les tendances de l'abstraction y sont représentées jusqu'aux formes de figurations allusives. Il est avec «AAA» , American Abstract Artist, à New York le seul salon historique encore actif qui réunit des artistes aux problématiques propres et singulières mais qui ont comme vecteur les Abstractions.

Le comité de l'association est composé d'artistes, femmes et hommes, dessinateurs, sculpteurs, photographes, graveurs, tous élus pour trois ans. Chaque candidat au Salon est sélectionné par un jury après une rencontre ; en atelier ou lors d’autres expositions mais aussi sur dossier. Il doit s’agir de recherches et d’œuvres « abstraites » qu'elles soient allusives, conceptuelles, concrètes, géométriques, gestuelles, haptiques, lyriques, nominalistes, etc. Chaque artiste expose une œuvre sélectionnée par le comité qui assure le commissariat.

Le succès de ce salon est immense car il propose une nouvelle réalité pour bâtir un monde nouveau sur les ruines de l’ancien. Au total, après plus de 70 éditions, près de 10 000 artistes ont partagé l’aventure des Réalités Nouvelles.

Plusieurs éditions Hors les Murs ont déjà été organisées à Pékin, Shenyang, Ljubljana, Belgrade, Naples… c’est dire l'importance de cette manifestation et la chance pour la Corse d'avoir été retenue pour l'organiser en 2022.