Le retour à l'école par 30 degrés : et alors ?

La bonne odeur de terre mouillée et de cuir neuf de nos cartables, qui présidait à nos rentrées scolaires est, à jamais, enfouie dans la vieille armoire à souvenirs de notre enfance.

Aujourd’hui le retour à l’école s’effectue par une chaleur lourde et étouffante.qui prédispose à tout sauf, justement, à un retour à l’école ou au lycée.

Pourtant ce mardi, alors que les touristes toujours nombreux s’enivrent des plaisirs de la plage, conformément à un calendrier scolaire uniforme, plus 46 000 enfants et jeunes gens de Corse se sont enfermés dans des salles de classes surchauffées sans que l’on se soucie du sort qui leur était fait.

30 degrés et alors?

Nous allons d’éviter d’entrer dans un débat qui n’en finit plus de se poser tous les ans à la même époque, mais qu’est-ce nous l’aimions et l’attendions cette belle période de l’approche de l’Automne, à la mi-Octobre, qui rythmait les rentrées de naguère ...

Avec son odeur de terre mouillée et de cuir neuf des cartables !