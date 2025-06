Le réseau de l'opérateur SFR affecté par une panne : des perturbations aussi signalées en Corse

Les abonnés SFR rencontrent ce lundi 17 juin d'importantes difficultés sur le réseau mobile et Internet, en Corse comme dans le reste du pays. L'opérateur a confirmé l'existence d’un « incident technique » affectant ses services, sans donner d’explications sur l’origine de la panne ni sur sa durée.



Depuis la fin de la matinée, les signalements d’utilisateurs se sont multipliés, notamment sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs communes de l'île, les abonnés indiquent ne plus pouvoir passer d’appels ni se connecter à Internet. Le dysfonctionnement concerne aussi bien la téléphonie mobile que les box fixes, parfois de manière aléatoire. « Un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation », a déclaré l’opérateur vers 14 heures sur X (ex-Twitter).



Le site Downdetector, qui recense en temps réel les pannes signalées par les usagers, comptabilisait plus de 10 000 alertes à la mi-journée à l’échelle nationale. En Corse, plusieurs internautes font état de perturbations persistantes.



À 18 heures, SFR n’avait toujours pas indiqué de délai pour un retour à la normale.

