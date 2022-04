Le rappeur corse ACP dévoile son nouveau clip, Muntagnolu

Deux mois après la sortie de son titre « Sucietà », ACP présente son nouveau « Muntagnolu ». Tiré de son prochain album prévu en fin d’année ce clip se veut une véritable ode à la vie en montagne.



Par le biais des images filmées par Hype films, le rappeur corse propose une vision plus sauvage et naturelle de la Corse, mettant en avant ses montagnes et son patrimoine culturel.