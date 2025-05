Le projet pour Bastia de Julien Morganti : un parc de 15 hectares à la place du port actuel

Après les critiques qu’il a formulées contre le nouveau Plan local d’urbanisme de Bastia, adopté le 22 mai dernier par le conseil municipal, voici venu le temps des propositions concrètes pour Julien Morganti. L’élu d’opposition Un futur pour Bastia a présenté ce 31 mai, en vue des prochaines élections municipales, ses grands projets urbains pour la ville : construction d’un parc urbain de 15 hectares à la place du port de commerce, création de 5 000 logements et d’un pass logement, une forêt urbaine à Paese-Novu, mais aussi élargissement du Spassimare, un centre de loisirs indoor à l’Arinella ou encore le doublement du nombre de places de parking.

Des propositions qui s’inscrivent dans « une stratégie globale », insiste l’élu d’opposition bastiais. Son mouvement, par la voix de son lieutenant Didier Franceschi, ambitionne de faire de « Bastia, la plus belle ville de la Méditerranée en replaçant l’urbanisme dans le cadre du pacte social avec les Bastiais ».



Logement, parking et cadre de vie

Sur le logement, le programme de Julien Morganti prévoit la création de 5 000 nouveaux logements sur la décennie et la mise en place d’un pass logement : soit une aide de la municipalité de 100 euros par m² pour les primo-accédants, et un bonus de 3 000 euros par enfant.

Son mouvement ambitionne le doublement du nombre de places de parking : 2 000 de plus, avec la création ou l’extension de cinq parkings, dont l'agrandissement de celui de la place Saint-Nicolas.

Julien Morganti a dans ses cartons le réaménagement de l’Arinella, pour en faire un véritable lieu de loisirs : parc de verdure, restaurants, écoquartier, salle de concert et de loisirs. Le tout avec l’élargissement de l’actuel Spassimare, pour créer une nouvelle façade maritime pour la ville de 3,5 km de long : « Nous sommes dans les pas des grands bâtisseurs de Bastia. Ceux qui ont construit le port, pris sur la mer, tracé le boulevard Paoli. La ville de Bastia n’a pas changé depuis le XIXe siècle. »



Le grand projet du « Site Saint-Nicolas »



Et Julien Morganti voit grand. Son projet majeur, et le plus ambitieux est le « Site Saint-Nicolas ». Objectif : repenser entièrement la façade maritime de la ville, avec la création d’un parc boisé de 15 hectares à la place de l’actuel port de commerce. Le projet comprend la création d’une plage artificielle, un nouveau port de plaisance face au quai des Martyrs et diverses installations, comme des parcours de santé, un miroir d’eau, etc. Pour l’élu : « Aujourd’hui, l’enjeu est de savoir ce que nous allons faire du bassin actuel dans la perspective du déplacement du port. Nous mettons dans le débat public l’ambition d’un grand parc, qui est à la fois une ambition économique, sociale et écologique. »

Ce projet coûterait selon lui 20 millions d’euros, financés par l’intégration d’un écoquartier de 200 logements sur le site, dont la municipalité garderait la maîtrise d’œuvre. Le nouveau port de plaisance serait financé par la location des 350 nouveaux anneaux.



Susciter le débat à moins d’un an des élections municipales



Si la campagne électorale n’a pas encore officiellement débuté, cette présentation s’inscrit clairement dans la perspective des élections municipales de 2026. Julien Morganti en profite pour évoquer « le manque de projet structurant » de la part de la majorité actuelle. Pour lui : « C’est une autre vision de la ville et de la vie. Une vision volontairement innovante et audacieuse, avec des projets qui sont présentés bien en amont de la campagne électorale officielle », avec pour objectif « que la population s’approprie ces idées et ces propositions ».

Si, pour l’instant, il est encore trop tôt pour connaître les alliances ou non d’un premier tour, Julien Morganti précise : « C’est aussi le sens de cette restitution. C’est de mettre sur le débat public, dans la perspective d’un rassemblement, ce que je souhaite et ce que l’on souhaite dès le premier tour, pour être le plus clair possible face aux Bastiais et offrir une alternative crédible à cette municipalité. »