Le projet du centre d’enfouissement de Ghjuncaghju pourrait voir le jour

L’affaire remonte à presque 4 ans, époque à laquelle la société Oriente Environnement dépose un projet de construction d’un CET sur la commune de Giuncaggio.



Si les porteurs du projet appuyaient leur demande avec force, le préfet de la Haute-Corse, lui, avait pris un arrêté d’interdiction de construire, le jugeant dangereux pour l’environnement. Un arrêté accueilli avec soulagement par le collectif de défense du Tavignano « Tavignanu vivu » qui craint répercutions et pollution dans le fleuve qui se trouve non loin du site prévu pour accueillir le CET. Une site prévu pour recueillir 70 000 tonnes de déchets ménagers non toxiques et 100 000 tonnes de terres amiantifères.







Mais après trois années de lutte contre la construction d’un Centre d'enfouissement des déchets (CET) sur la commune de Giuncaggio, le projet est en passe d'être autorisé par le TA de Bastia. Lors de l'audience de ce jeudi 19 septembre le rapporteur public a demandé l’annulation de l’arrêté préfectoral de 2015, interdisant l’installation du centre de gestion des déchets. Pour le représentant de l’État, la décision préfectorale était insuffisamment motivée.



Selon les études de la société Oriente Environnement, le projet est réalisable tant sur le plan technique, qu’environnemental.







Thèse qui n’est pas partagée par le collectif « Tavignanu Vivu » qui reste confiant « pour l'instant ce ne sont que les conclusions du rapporteur public, nous attendons le jugement prévu sous quinzaine. Selon le jugement nous allons prendre les décisions nécessaires pour nous opposer par tous les moyens à la réalisation de ce projet insensé. L'instabilité de ce site a été reconnu de tout temps et a été confirmé par les rapports d'experts. ».