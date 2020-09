Le président du Syvadec à la rencontre de la communauté de communes Calvi-Balagne

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui vient de s'ouvrir, Don-Georges Gianni était ce vendredi matin l'hôte de la communauté de communes Calvi-Balagne où il a présenté le bilan annuel du tri 2020 en Corse.

Cette rencontre a été, aussi, l'occasion de visiter le centre de regroupement des déchets valorisables et de dresser le bilan du tri en Corse par le Syvadec.

Au programme de la journée un passage par laZA de Cantone où la presse était conviée à une visite guidée du centre de regroupement de tri du Syvadec.mais écourtée car dans le même temps les élus étaient en réunion de travail au complexe sportif!





On soulignera néanmoins pour mémoire, que ce site a été ouvert en 2008 avant que la somme de 750 000€ ne soit injectée pour le moderniser et l'inaugurer en 2013.

Aujourd'hui, le site géré par un responsable comprend un bureau informatisé, une balance de pesage pour les poids lords et trois lieux de stockage pour les emballages, le papier et le verre.

A son arrivée, le camion passe à la pesée, son poids est enregistré avant le déchargement et à son retour à la pesée, le poids de la cargaison déposée est enregistré. Le chauffeur récupère son ticket et repart.

Le centre est ouvert aux deux intercommunalités du bassin de vie de Calvi et celui de l'Ile-Rousse.





Mobilisation pour un avenir durable

A l'heure de faire le point Don-Georges Gianni n'a pas manqué d'expliquer que le choix de Calvi pour dresser le bilan annuel du tri n'était pas anodin.

" La communauté de communes Calvi-Balagne est en effet un bon élève en matière de tri. Le choix de la date non plus. En effet la Semaine européenne du Développement durable commence aujourd'hui. Elle nous donne l'occasion d'apporter notre contribution à la mobilisation générale en faveur d'un avenir durable. Parce que notre activité fait de nous un acteur à part entière du développement durable. En effet, la Syvadec, assure non seulement la gestion, et le recyclage des déchets, mais il s'implique aussi activement pour développer l'économie circulaire, le réemploi local et favoriser les réduction des déchets à la source.

Aborder la question du tri, c'est aborder un sujet crucial en Corse. Le tri constitue en effet l'un des principaux leviers pour faire diminuer le volume de la poubelle quotidienne.

En 2019, chaque habitant de Corse a produit 730 kg de déchets, dont 36% ont pu être recyclés grâce aux moyens mis à disposition des habitants par le Syvadec et les intercommunalités: poubelles et bornes de tri sélectif pour les emballages, le verre et le papier; composteurs individuels ou partagés, sans oublier les 22 recycleries au service des particuliers dans toute la Corse".





Le président Gianni détaillait ensuite le mesures et moyens mise en place pour inciter à trier davantage avec notamment un réseau de 40 infrastructures dans toute la Corse, le reversement intégral aux collectivités adhérentes de 5,4 M€ de recettes issues du tri, des actions de sensibilisation du grand public avec les programme EcoScola, EcoCulleghju et EcoLiceu permettant de sensibiliser dès le plus jeune âge et des campagnes de promotion du tri tout au long de l'année.



"Agir aujourd'hui pour demain"

Et de poursuivre

" Aujourd'hui, grâce à la simplification du geste de tri des emballages en août 2018, avec 4 ans d'avance sur le calendrier national, le volume d'emballage collectés a augmenté de 70%. Cette mesure a aussi eu un effet d'entraînement positif sur le tri en général puisque en 3 ans le volume total des collectes sélectives d'emballages, de verre, et de papier a augmenté de plus de 24%".



" Si ce bilan est plutôt encourageant et traduit les effets des politiques de déploiement des collectes sélectives mis en oeuvre par les intercommunalités et le Syvadec, nous devons poursuivre nos efforts. Nous nous y emploierons, en application des dispositions du plan de la Collectivité de Corse.

Car il est de la responsabilité de tous d'agir aujourd'hui pour demain".



Il revenait à Pierre Guidoni, Maire de Calenzana, vice président du Syvadec de présenter le bilan annuel du tri.

On retiendra de ce bilan que 36% des déchets produits sont aujourd'hui triés et recyclés à 100%, que entre août 2017 et juillet 2020, le volume total des collectes sélectives d'emballages, de verre et de papier a ainsi été augmenté de plus de 24% et ce grâce à la mise en place en Corse, de la simplification du tri .



S'engager pour toujours plus de tri en Corse



Pierre Guidoni est revenu sur le lancement de la campagne annuelle de sensibilisation au tri.

" Cet événement, qui permet de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement durable et favorise la mobilisation citoyenne, nous a paru un bon appui pour en renforcer l'impact. En Corse, nous devons continuer à faire augmenter la part des déchets triés.

Notre campagne de communication fait ainsi partie des actions que nous menons au service de cet objectif. Elle doit nous permettre de sensibiliser les habitants de l'importance du tri et leur montrer que trier est un geste simple.

La campagne met en scène des déchets du quotidien - une capsule de café, un pot de yaourt, un paquet de céréales.

Nous avons volontairement choisi d'axer notre discours sur le tri des emballages pour montrer qu'il est simple de les trier. Nous comptons sur vous pour nous y aider. Gageons que cette campagne contribuera à convaincre les habitants de s'engager pour toujours plus de tri en Corse".



Avant d'inviter à découvrir dans le détail le bilan annuel du tri 2020, François-Marie Marchetti, président de la communauté de communes Calvi - Balagne ajoutait: " Depuis juillet 2015, la communauté de communes Calvi-Balagne s'est investie dans le tri et compte quelques résultats positifs. Le but bien évidemment n'est pas de se réjouir et de faire de l'auto satisfaction mais faire en sorte de continuer dans ce sens. Je remercie le président du Syvadec d'avoir choisi mon territoire pour la présentation du bilan annuel du tri en Corse.

Lors de cette réunion nous avons communiqué le résultat de nos actions et de les partager de façon à ne pas garder jalousement des recettes mais bien à les diffuser à l'ensemble de la Corse et des corses. Le but c'est d'avancer tous ensemble et faire en sorte que la Corse sorte de cette ornière.

La problématique des déchets est une problématique assez épineuse pour nous et pour les politiques que nous sommes".