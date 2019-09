Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, noue des relations politiques avec le Pays basque

C’est un déplacement officiel dans le président de l’Exécutif corse est friand et qui s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationaliste d’aller chercher à l’extérieur et dans d’autres Etats les soutiens qui font si cruellement défaut au niveau national. Après la Sardaigne, les Baléares, la Catalogne, l’Ecosse, la Bulgarie… et les déplacements liés à sa présidence de la Commission des îles de la CRPM, c’est, donc, au Pays basque que s’est rendu, ce weekend, Gilles Simeoni, en compagnie du député européen François Alfonsi, pour un rendez-vous fixé de longue date et qui correspond à la fête annuelle du parti nationaliste au pouvoir. Reçu samedi après-midi avec les honneurs à la résidence officielle du gouvernement à Gastiz, il a eu, en tête à tête avec le président Iñigo Urkullu, un long entretien qualifié de « très productif et constructif » qui a porté sur trois axes forts. D’abord, la coopération entre les deux pays. « Nous avons discuté de la situation politique générale, de nos situations politiques respectives, des rapports avec l’Etat espagnol pour les Basques et avec l’Etat français pour nous. Nous avons ouvert des perspectives pour une coopération renforcée, notamment dans le domaine linguistique. L’idée, pour nous, est de nous inspirer de l’expérience basque et de ses acquis », précise Gilles Simeoni. Ensuite, la nécessité d’impliquer la diaspora dans le développement régional. « C'est un sujet essentiel. Le peuple basque bénéficie d’une diaspora importante, le gouvernement est très impliqué dans l’organisation et le soutien que peut lui apporter cette diaspora. Là aussi, l’idée est de s’en inspirer. La diaspora est un axe structurant de notre projet global, nous allons, dans les semaines à-venir, la faire monter en puissance ». Le président de l’Exécutif a déjà posé des jalons et donné des signes, ne serait-ce que la semaine dernière à l’Assemblée de Corse lors de l’examen de deux dossiers. Le transport aérien où il a annoncé qu’il voulait discuter avec les compagnies délégataires du service public en vue d’obtenir des tarifs préférentiels pour la diaspora. Le logement où il a fait voter à l’unanimité un amendement qui ouvre symboliquement l’aide à la primo-accession aux Corses de l’extérieur qui remplissent aux conditions de retour et ont un bien immobilier antérieur à 1960. Enfin, les deux présidents ont abordé un axe d'actions plus politiques : « Nous avons réfléchi à la manière de faire mieux prendre en compte, notamment par l’Union européenne, et de façon directe, la voix et les intérêts des institutions qui représentent les peuples des Nations sans Etat, comme le peuple corse ou le peuple basque. Les Basques jouissent d’une situation institutionnelle bien plus avancée que la nôtre. Ils ont un statut d’autonomie qui leur permet de prélever directement la totalité de l’impôt et en reversent une part à l’Etat espagnol. Un statut unique en Espagne ! ».