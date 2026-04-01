Le premier championnat national de wingfoil au club nautique de Calvi

Derrière cet événement, une volonté claire, celle de structurer une discipline en plein développement. « C’est le premier National Wingfoil organisé en France, le pendant du championnat de France », explique Pierre-Olivier Moracchini, président du club nautique de Calvi. Une organisation montée rapidement, « un peu sur le vif », après une prise de contact en fin d’année dernière et une validation en tout début janvier. « On a une grosse équipe de professionnels au club, plus une équipe de bénévoles très motivée. On est quasiment une trentaine sur l’organisation, avec six à sept professionnels sur l’eau».

Le choix de Calvi ne doit rien au hasard. « Il y a une belle dynamique corse depuis deux à trois ans, avec de plus en plus de compétiteurs », souligne François Bovice, conseiller technique national. « Le but, c’était aussi d’accompagner ces dynamiques locales et de faire découvrir ce plan d’eau». Une reconnaissance pour le club, mais aussi une responsabilité. « C’est un gros événement pour nous », insiste le président.



Sur l’eau, 48 participants venus de toute la France, « de Normandie, de Bretagne, de La Ciotat », mais aussi une forte délégation insulaire. « On a sept ou huit jeunes corses engagés, c’est une belle représentation », se félicite l’organisation. Pour Mathieu le normand, responsable de l’école de voile de Langrune en Normandie, le déplacement en valait la peine. « Les jeunes sont ravis, entre le soleil et le site, ça change. On en a huit entre 14 et 18 ans, et certains peuvent viser le podium».

Parmi eux, Ethan Hamidi Botte, 13 ans, licencié du club de Calvi, incarne cette nouvelle génération. « On a une planche avec un foil en dessous, comme un avion, qui nous permet de voler au-dessus de l’eau. Et on tient une aile gonflable dans les mains », explique-t-il avec simplicité. Une discipline accessible « de 11 à 40 ans ici, et même bien plus », qui séduit par ses sensations rapides. « Ça va envoyer toute la journée », a-t-il annoncé.



Car si la première journée s’est fait attendre côté vent, le format de la compétition a permis de s’adapter. « Il faut au moins une manche pour valider l’épreuve, mais ce sont des supports très rapides, donc on peut en enchaîner beaucoup en peu de temps », précise Pierre-Olivier Moracchini. Résultat, trois manches validées samedi en fin de journée, avant une soirée conviviale, puis une journée dominicale « exceptionnelle avec un vent forçant toute la journée », permettant d’en courir sept supplémentaires.



Au-delà du spectacle, l’événement marque un tournant pour la discipline. « C’est un pré-entraînement pour le championnat de France à la Toussaint », rappelle Christelle Baub, vice-présidente de la ligue de voile. « Ça permet aux jeunes de se positionner, de se comparer. Et surtout, c’est une vraie chance pour la Corse : d’habitude, ce sont nos jeunes qui se déplacent sur le continent. Là, ce sont les autres qui viennent à eux». Une inversion des rôles qui témoigne du niveau local. « On a de très bons éléments ici, notamment Ethan qui a récemment gagné à Fréjus».



Le wingfoil, discipline née il y a à peine cinq ans, continue ainsi de se structurer. « C’est un sport très accessible, on peut commencer très jeune, dès 6 ou 7 ans, et aller jusqu’à 70 ans », souligne François Bovice. « On retrouve cet esprit des débuts de la planche à voile, avec encore plus de facilité d’accès».



Des résultats à la hauteur de l’événement

Le week-end s’est conclu sur des résultats marquants, confirmant le niveau de la compétition. En U15, Thomas Levallois (Anasa Guadeloupe) s’impose, devant Ethan Hamidi Botte (Calvi Nautique Club), auteur d’une très belle 2e place, tandis que Louhann Turkiewicz (Bonifacio Windsurf) termine 4e. Chez les filles U15, Anouk Moysan (Club nautique bastiais) décroche la première place.



En espoirs, Tom Pansard (CV Martigues) s’impose chez les garçons, tandis qu’Alice Divay (Océan) l’emporte chez les filles, devant Davia Armelini (Bonifacio Windsurf). En open, la victoire revient à Noé Cuyala (BN Mare e Vela).



Un premier rendez-vous réussi, salué unanimement par les participants. « Tout le monde était ravi », confient les organisateurs. Et déjà, les discussions sont engagées pour aller plus loin, avec peut-être à l’avenir des épreuves intégrant aussi des formats plus spectaculaires. Une chose est sûre, Calvi s’impose désormais comme une place forte du wingfoil en France.