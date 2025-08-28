Le préfet suspend l’activité de l’abattoir de Porto-Vecchio

Julien Castelli le Jeudi 28 Août 2025 à 11:37

Cette décision intervient avec effet immédiat. Elle fait suite à la diffusion fin juillet, par l’association L214, de séquences filmées qui visaient à dénoncer « des pratiques cruelles » dans l’abattage des animaux. Suite à cela, le parquet d'Ajaccio avait ouvert une enquête le 30 juillet pour « sévices graves et mauvais traitements »