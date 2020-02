Le préfet de Corse au domaine Finili et à la charcuterie Casa Serena

Le préfet de Corse est allé, jeudi, à la découverte de l’exploitation agricole Fortuné, où il a en premier lieu visité l’atelier de transformation de la charcuterie, avec chacune des salles, où chaque procédé lui a été expliqué : le salage, l’affinage etc…. Nommée « Casa Serena » la charcuterie de la famille se veut traditionnelle et de qualité.



Il a ensuite visité le gîte appartenant à la famille.

Classé 5 étoiles, le Domaine Finili est ouvert toute l’année avec 3 grandes demeures, possédant leurs propres accès indépendants. Les clients pourront ainsi profiter des produits frais du domaine, issus de la production familiale. C’est ainsi,, que tout près du gîte, Franck Robine a pu visiter l’exploitation agricole, avec l’élevage porcins et 2 hectares de production maraîchère avec des légumes de saison.



L’après midi s’est terminée avec la découverte de la pépinière l’Ortu di San Ghjuvà » et de la boutique où sont vendus tous les produits issus de l’exploitation qu’ils complètent avec des produits de producteurs locaux.



Le préfet a eu le plaisir de constater que les circuits courts sont privilégiés et toujours dans une démarche traditionnelle avec le souci de mettre en valeur les produits locaux.



Pour Franck Robine « l’artisanat s’est énormément développé et modernisé. Je constate ici que l’approche est d’avoir des revenus sur des productions différentes pour pouvoir s’assurer un salaire toute l’année. Une des problématiques de la Corse est qu’il y a beaucoup de petits producteurs et d’artisanat, il faut leur permettre de pouvoir en vivre toute l’année. »