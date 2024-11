Alexandre Farina : "Ajaccio est prête à accueillir le pape François"

C’est avec une immense fierté que nous accueillons cette nouvelle. La venue du pape François est un événement historique non seulement pour Ajaccio, mais pour toute la Corse. C’est aussi un soulagement, car nous avons travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour préparer cette visite. Maintenant que c’est officiel, nous pouvons finaliser nos préparatifs et intensifier nos efforts. La ville est déjà en effervescence : on sent un engouement palpable dans nos rues, et cette annonce apporte une joie immense à tous les Ajacciens. C’est un honneur unique de recevoir le Souverain Pontife dans notre belle cité, et nous mettrons tout en œuvre pour être à la hauteur de cet événement exceptionnel.

Depuis plusieurs semaines, nous collaborons avec tous les acteurs impliqués pour élaborer un plan d’organisation précis. Le parcours du pape a déjà été validé dans ses grandes lignes, bien que des ajustements techniques restent nécessaires. Je tiens à souligner l’excellent travail conjoint mené avec les services de l’État, sous la coordination du Préfet de Corse, que je remercie chaleureusement. Désormais, nous entrons dans une nouvelle phase avec des directives supplémentaires à venir de l’Élysée. Nous sommes déterminés à faire de cet accueil une réussite, et je suis convaincu que nous serons prêts le jour J. C’est un véritable travail d’orfèvre que nous accomplissons avec l’ensemble des acteurs concernés.

Le plus grand défi, sans aucun doute, est le temps. Organiser un événement de cette envergure en seulement un mois est un défi colossal, surtout quand on sait que d’autres villes, comme Marseille en 2023, ont disposé de neuf mois pour accueillir le pape. Mais grâce à une synergie exemplaire entre les différents partenaires, nous avons déjà bien avancé. Le parcours du pape est quasiment finalisé, ce qui nous permet de gagner un temps précieux. Cependant, chaque détail compte, et nous continuons à travailler sans relâche pour relever ce défi.

Nous sommes encore en phase de finalisation sur ces aspects. Le trajet du pape, bien qu’il soit quasiment défini, nécessite encore des ajustements en termes de sécurité et d’accès. Certaines zones de la ville seront entièrement réservées à son passage, avec des restrictions de circulation. Cependant, nous avons prévu de limiter au maximum l’impact sur la vie quotidienne des habitants. Ajaccio sera en grande partie piétonne pendant cette journée, ce qui permettra aux citoyens de profiter pleinement de l’événement tout en garantissant la sécurité. Nous informerons les habitants de manière claire et anticipée pour minimiser les désagréments.

Je comprends que certaines mesures puissent provoquer des frustrations, mais elles sont indispensables pour assurer la sécurité de tous. Accueillir le Souverain Pontife est un privilège rare, et je suis convaincu que la ferveur et l’enthousiasme des Ajacciens surpasseront ces petits désagréments. Nous attendons plus de 100 000 personnes dans le centre-ville, dans une ambiance de joie et de communion. Nous avons aménagé des espaces comme la place Miot, où des écrans géants permettront de suivre la messe dans des conditions optimales. Je suis certain que cette journée restera gravée dans la mémoire collective.

Nous avons identifié des zones de stationnement relais en périphérie pour permettre aux visiteurs de laisser leur véhicule et de rejoindre le centre-ville via des navettes. Toutefois, les itinéraires précis dépendent encore de la validation des mesures de sécurité par l’Élysée. Malheureusement, les trains ne seront pas opérationnels en raison de problèmes sur les rails, ce qui limite nos options. Nous mettons tout en œuvre pour coordonner les autres moyens de transport afin de garantir une accessibilité optimale à Ajaccio.

Aux commerçants, je dis : ouvrez vos portes ! Cette journée représente une opportunité unique, avec plus de 100 000 visiteurs attendus dans les rues d’Ajaccio. Certes, certaines contraintes temporaires, comme la fermeture des terrasses lors du passage du pape, seront inévitables. Mais après son passage, l’affluence sera telle que les retombées économiques devraient être considérables. Aux habitants, je demande un peu de patience et de compréhension. Cet événement est historique, et je suis sûr que la fierté et la joie de participer à un tel moment surpasseront les inconvénients. »