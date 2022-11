Le préfet de Corse a donné le coup d'envoi de la 11e semaine de l'industrie à Corse Composites

D'où la nécessité de faire la promotion de ce secteur qui se sent parfois à la traîne. Créée en 2011, la semaine de l'industrie est l'occasion parfaite - au travers de son onzième acte du 21 au 27 novembre - de mettre en lumière les multiples atouts de la filière. "La vocation première est de servir de passerelle entre le monde professionnel et celui de l'enseignement, décrit le préfet. C'est de permettre au grand public - en particulier les jeunes - de découvrir les métiers, les parcours, les opportunités du monde de l'industrie, qui est au carrefour de l'innovation, du développement et des grands enjeux de nos territoires."



L'an prochain, 280.000 emplois supplémentaires seront proposés par les différents secteurs d'activité industriels. "On a donc de vraies opportunités pour aller vers ces métiers passionnants et extrêmement bien rémunérateurs, d'où l'intérêt de sensibiliser au plus tôt nos jeunes, insiste Amaury de Saint-Quentin. Et ce, toujours dans une logique de mixité : ce sont des métiers ouverts à tous. Près d'un tiers des effectifs sont féminins dans le secteur industriel, et de plus en plus de femmes arrivent dans des emplois, notamment de cadres."



Les adolescents de la classe du lycée Laetitia - dont deux filles seulement composent d'ailleurs les rangs - qui ont eu la chance d'être les premiers à découvrir la structure grâce à une convention qui les y relie, ne seront pas les seuls à enfiler la blouse pour une visite guidée. Ce mardi 22 novembre, un groupe d'environ dix demandeurs d'emploi viendra également faire un tour et profiter d'un temps d'échange avec des employés de CCA. Tout au long de la semaine, d'autres encore pourront bénéficier de cette opportunité au travers de la dizaine d'évènements proposés pour l'occasion.