9 tués sur les routes de Corse-du-Sud : "les contrôles vont s'accentuer"

La situation, en matière de sécurité routière, se dégrade en Corse-du-Sud. C’est le constat que dresse le préfet Amaury de Saint-Quentin. « Nous sommes à 9 morts sur les routes du département depuis le début de l’année, c’est-à-dire la moyenne de tous les morts que nous avons eu à déplorer sur les années 2019, 2020 et 2021 », explique t-il. En effet, l’an dernier ce sont 13 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Corse-du-Sud. Elles étaient 8 en 2020, et 9 en 2019. Et sur les 5 premiers mois de cette année donc, le bilan s’établit déjà à 9 morts. Le profil de ces victimes est plutôt jeune. Parmi elles, 5 avaient moins de 25 ans, et 7, moins de 40 ans.



« Paradoxalement, il y a moins d’accidents mais plus de morts, donc les accidents sont beaucoup plus graves, beaucoup plus violents », analyse le préfet. « Nombre d’entre eux sont liés à des comportements à risques, c’est-à-dire la vitesse excessive, la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants. On constate sur beaucoup d’accidents que beaucoup de personnes se sont tuées toutes seules », poursuit-il.