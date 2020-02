Le préfet de Corse à la rencontre de la Falepa Corsica

C’est en présence de Nelcy Paoletti, présidente, Patrice Pellegrin, directeur et de Bianca Fazi, conseillère exécutive chargée du social et de la santé, que Franck Robine, le préfet de Corse a rencontré une partie des salariés, encadrants et bénéficiaires de la Falepa Corsica. Pour ce dernier « l’idée est de répondre à la préoccupation des corses en matière d’emploi. L’insertion est un outil qui marche. La Falepa est dans une démarche extrêmement sérieuse et professionnelle. »



La visite à commencé par le siège qui est un garage associatif et un centre de mobilité : réparation de voitures ou de motos et mis à disposition de ces derniers en location pour les bénéficiaires des minima sociaux.

Il s’en est suivi la découverte de l’atelier de menuiserie : les créations sont vendues dans la galerie commerciale du Carrefour Finosello, qui, grâce à un partenariat avec l’association, a mis à disposition de la Falepa un magasin éphémère.

Le préfet a poursuivi avec le magasin de récupération et la recyclerie qui donne une deuxième vie à des produits du quotidien, qui sont ensuite revendus à des prix modérés.

Le parcours s’est terminé avec la visite d’une auto-école sociale.





Cofinancée par le Fonds social européen, Bianca Fazi rappelle que « la collectivité de Corse participe également au financement de la Falepa et qu’elle est engagée avec l’association depuis de nombreuses années dans plusieurs actions. »

Le taux de réussite de réinsertion au sein de l’association est de 67%. Pour Franck Robine « ce taux est très positif, bien au dessus de la moyenne nationale ».





Implantée depuis 2005 dans la ville impériale, l’association la Falepa Corsica porte des chantiers d’insertion qui favorisent le retour à l’emploi concernant des bénéficiaires des minima sociaux, et une auto-école sociale pour ces derniers.

Toutes les activités ont été conçues pour aider les personnes en difficultés à se réinsérer.