Le musée des Arts de la Citadelle de Calvi ouvre ses portes

Anne-Marie Piazzoli, directrice de l'OTI présente les oeuvres de cette exposition où l'on y trouve des sculptures et des oeuvres de Pierre Pardon, Jean Monestie, Marcè Lepidi Acquaviva, Patricia Caselles....





Rendez-vous dès lundi pour découvrir toutes ces expositions.

Ce samedi 18 juillet, Ange Santini, Maire de Calvi entouré de Jean-Bapriste Ceccaldi, président l'Office de Tourisme Intercommunal de Calvi et de ses principaux adjoints Hélène Astolfi, François-Xavier Acquaviva et Marie Luciani ainsi que d'Anne-Marie PIazzoli, Directrice de l'OTI de Calvi a symboliquement donné le coup d'envoi de l'ouverture du MUDACC (Musée des Arts de la Citadelle de Calvi).Inauguré en mai 2019, le MUDACC implante dans une des anciennes salles de gardes sous la voûte de la Citadelle a été créé à l'initiative de la Ville de Calvi pour rassembler le fonds d'art communal capitalisé pendant 20 ans dans le cadre des Rencontres d'art Contemporain de Calvi (RACC).A chaque édition des ces Rencontres, de 1996 à 2015, la tradition voulait que chaque président de la RACC offre chaque année une ou plusieurs oeuvres à la Ville de Calvi.Aujourd'hui, ce sont ces oeuvres que l'on retrouve au MUDACC dont la gestion a été confiée à l'Office Intercommunal de Tourisme de Calvi." Compte-tenu de la situation sanitaires, nous avons longtemps hésité si nous devions ou pas ouvrir ce Musée en cette année si particulière.Finalement, nous avons fait le choix de proposer à nos visiteurs un circuit culturel d'expositions. Le 8 juillet dernier nous avons inauguré les salles de la Tour du Sel et de la Caponnière dédiées aux artistes insulaires pour une exposition temporaire . L'une des ces exposition se trouve au rez-de-chaussée de la Tour du Sel et l'autre à l'étage avec en prime la possibilité d'admirer la vue sur Calvi et sa baie. Aujourd'hui c'est donc le MUDACC qui ouvre ses portes sous la voûte de l'entrée de la citadelle. Dans une autre salle, face au MUDACC, une troisième volet de l'exposition temporaire de nos artistes locaux est également ouverte au public" précise Ange Santini.