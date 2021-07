"Le mouvement se poursuit " : nouvelles manifestations contre le pass sanitaire ce samedi à Ajaccio et Bastia

Les opposants au pass sanitaire ont lancé de nouveaux appels pour manifester ce samedi contre le projet de loi sanitaire présenté par le gouvernement. Dénonçant une "dictature sanitaire" au travers de l'extension du pass sanitaire, ils ont multiplié les appels ces dernières heures pour rassembler le plus de contestataires possibles aux quatre coins du pays. Comme en Corse où les collectifs Reaction 19 Corse, Câlins Gratuits, Soignants Libre Choix Vaccin Corse, La Corse en Colère et Réinfocovid Corse demandent au plus grand nombre de citoyens d'être présents "pour laisser entendre les voix d'une population qui ne se sent plus représenté par cette Élite déconnectée, envers qui elle a perdu toute confiance."

"Le mouvement se poursuit donc ce samedi" - indique Émilien Bartoli du Collectif Reaction 19 Corse qui donne rendez-vous aux Corses à 18h30 à la gare pour Ajaccio et à 19 heures devant la préfecture pour Bastia.