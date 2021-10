Le monde de la chanson corse en deuil : Petru Guelfucci n'est plus

Petru Guelfucci avait 66 ans. C'était l'une des "voix" de la Corse d'aujourd'hui. Une voix qui a retenti jusqu'au Quebec. Une voix qui avait aussi séduit Gilbert Bécaud et dont les premiers accents avaient été appréciés au sein de Cantu U Populu Corsu qui perd aujourd'hui l'un de ses plus fidèles compagnons.



Sa carrière en solo avait rencontré le succès sans qu'il ait à forcer son talent outre mesure.

Gilbert Bécaud ne s'était pas trompé en affirmant : "il chante ses montagnes et son beau pays : il chante clair, il chante chaud. Je suis heureux d'avoir rencontre un homme vrai et un vrai talent". Pouvait-on lui rendre plus bel hommage ?



Aujourd'hui beaucoup de voix s'élèvent, à juste titre, pour saluer le talent de Petru Guelfucci.

Un talent qu'illustre son interprétation de "Corsica" qui a traversé les continents que nous vous invitons à découvrir ou à apprécier une fois encore dans cette vidéo : c'est le plus bel hommage à rendre à celui qui est parti et qui jusqu'au bout a su rester simple mais vrai et authentique à l'image de la région de l'île dont il était originaire : u bellu paese di Sermanu.