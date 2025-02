Le ministre François Rebsamen en visite en Corse la semaine prochaine

Moins d'une semaine après la visite de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’avenir institutionnel de la Corse, François Rebsamen se rend à son tour sur l'île. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargé du dossier corse par François Bayrou, sera en déplacement du 10 au 12 février. Fraîchement nommé, il a déjà échangé avec Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, et entend poursuivre les discussions sur l'évolution institutionnelle. Sa prise de parole est très attendue, notamment sur le projet de loi sur l'autonomie, dont la présentation est annoncée avant l'été.





Un programme chargé entre Ajaccio, Bastia et Oletta

Le séjour ministériel débutera à Ajaccio le lundi 10 février, avec un premier entretien avec le préfet de Corse, Jérôme Filippini, suivi d'une rencontre avec Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'Assemblée de Corse. Une conférence de presse est prévue en fin de journée, avant un échange avec des élus d'Ajaccio et de son agglomération.



Le mardi 11 février, le ministre visitera la citadelle d'Ajaccio en compagnie du maire, Stéphane Sbraggia, avant une série d'échanges avec le Conseil exécutif de Corse et les présidents des groupes politiques de l'Assemblée.



L'après-midi, direction Bastia où François Rebsamen rencontrera le maire, Pierre Savelli, avant une déambulation sur le Vieux-Port et une présentation du projet de rénovation du théâtre. Il échangera également avec les syndicats et des acteurs économiques de l'ile.



Le mercredi 12 février, la dernière étape de son déplacement le conduira à Oletta pour inaugurer des projets réalisés dans le cadre du programme "Villages d'avenir" et signer une convention de financement pour la poursuite des travaux.