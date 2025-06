Le militaire disparu au col de Vergio retrouvé sain et sauf

Les recherches ont permis de retrouver Séverino Dos Campos Gladin, 28 ans, militaire porté disparu depuis dimanche 15 juin, après une course d’orientation dans le secteur du col de Vergio, sur la commune d’Albertacce. L’homme avait été vu pour la dernière fois vers 13h, sans eau ni nourriture sur lui.



Un appel à témoins avait été diffusé dès lundi matin par la gendarmerie de Calacuccia, qui appelait à la vigilance et sollicitait toute information utile. L’homme, de type amérindien, crâne rasé et tatoué sur la tête, le cou et les bras, portait un tee-shirt rouge et un pantalon de treillis au moment de sa disparition.



Ce lundi en fin de journée, la gendarmerie de Corse a confirmé que le militaire a été localisé et retrouvé sain et sauf.