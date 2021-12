Le message de Noël de François Bustillo, évêque d’Ajaccio pour la Corse

Mes amis,



Comme chaque année fin décembre est le moment d’échanger nos vœux.

À Noël Dieu nous surprend s’incarnant dans l’humanité comme un enfant. Notre société et nos familles ont besoin de ce moment d’unité, de partage, de chaleur et de célébration de notre foi.

Je veux vous remercier, chers amis corses, pour votre accueil et votre générosité envers l’Église.

Sans vous, sans votre présence et sans votre soutien la vie ecclésiale serait paralysée.

Je demande la bénédiction du Seigneur, le Dieu-Enfant qui nous visite, sur vous, sur vos familles et sur votre vie professionnelle. J’invoque Marie, patronne de la Corse, pour qu’elle vous accompagne sur le chemin de la vie.



Joyeux Noël !

Bonne Année !

Pace è salute !



+ François Bustillo

Evêque d’Ajaccio pour la Corse