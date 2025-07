Le massif de Bavella fermé en raison de l’incendie de Quenza

À partir de ce dimanche, l’accès au massif de Bavella est interdit à tous les usagers.

La préfecture de Corse-du-Sud annonce cette mesure dans le cadre de la lutte contre l’incendie en cours sur la commune de Quenza, dont la progression pourrait s’accélérer dans les prochains jours en raison d’un épisode de vent fort annoncé.

La circulation, qu’elle soit motorisée, cycliste ou à pied, est interdite sur l’ensemble du massif. Les travaux agricoles et forestiers sont également suspendus. La route départementale 268 est fermée à la circulation et au stationnement entre le hameau de Bavella (PK 28+742) et le pont du Calzatoju (PK 10+089). L’interdiction s’applique aussi aux accès pédestres entre le PK 28+742 et le pont de Fiumicelli (PK 12+300). Une déviation est mise en place via la RT 10 (Solenzara – Porto-Vecchio) et la RD 368 (Porto-Vecchio – Zonza).

Dans son communiqué, la préfecture précise que plusieurs facteurs justifient ce dispositif : la météo défavorable, la fréquentation importante du massif en cette période estivale, et la mobilisation déjà forte des moyens de secours. « Ces mesures sont prises pour votre sécurité et celle des équipes sur le terrain », souligne le représentant de l’État, qui appelle chacun à respecter les consignes de sécurité et à faire preuve de la plus grande prudence.