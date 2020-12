Le marché de Noël de Bastia a ouvert ses portes

Après des mois de doutes, le marché de noël de Bastia a été bien lancé ce vendredi 18 décembre. C'est avec un gros soulagement que le maire, Pierre Savelli, a coupé le ruban rouge de la manifestation devenue incontournable durant le mois de décembre. "Il était important pour nous d'aider les producteurs dans cette période déjà difficile pour eux, alors nous avons décidé de maintenir le marché avec des normes sanitaires drastiques", affirme le maire.Ce n'est pas le président du syndicat de coutellerie corse, Jean-Dominique Susini qui dira le contraire. Pour lui, l'annulation des marchés dans la majorité des villes de France est une absurdité : "On laisse les supermarchés ouverts et on laisse mourrir les petits producteurs, ça n'a pas de logique."Toutefois, organiser un marché en respectant les protocoles sanitaires n'était pas une tâche facile. A l'entrée, la sécurité effectuera un comptage scrupuleux afin de veiller à faire rentrer au maximum 380 personnes qui devront se désinfecter les mains et porter un masque. Autre nouveauté : le marché de Noël se déroule sur la Place Saint Nicolas pour pouvoir espacer les 46 chalets présents sur l'évènement. La durée de celui-ci a aussi été réduite puisqu'il se tiendra jusqu'au mercredi 23 décembre.Contrairement à l'an passé, il n'y aura pas les tant attendus et si conviviaux concerts du marché qui rassemblaient plusieurs centaines de personnes et aucune dégustation ne pourra se faire sur place. Les visiteurs n'auront ni la possibilité de boire, ni de manger sur le marché.Rémi Massoni, traiteur bastiais a dû s'adapter. L'an dernier, le jeune homme avait disposé des soupes en marmite qu'il vendait à son stand. Son potage sera vendu en bouteille. "Ce n'est pas le même plaisir mais bon les gens pourront déguster ma soupe au foie gras et au safran chez eux."A quelques mètres, David, producteur de charcuterie à Monte se réjouit de pouvoir tenir son stand sur le marché de Bastia pour la seconde année : "L'organisation a bien travaillé pour maintenir l'ambiance festive de Noël même pendant cette période un peu compliquée, je suis content de pouvoir vendre ma charcuterie même si on ne peut pas cuire le figatellu comme avant."Sur la Place Saint Nicolas, impossible de louper la grande roue vide et inactive qui domine les chalets. Lors de l'inauguration, le maire de la ville a annoncé qu'un recours suspensif en référé avait était adressé au tribunal administratif de Bastia ce vendredi 18 décembre en début de matinée. Pierre Savelli espérait la voir tourner pendant ce week-end mais cela semble compromis. La justice devrait trancher sur le litige dans la semaine prochaine ce que regrette le maire de la ville : "L'absence de visiteurs sur la roue est un véritable manque à gagner pour les producteurs, les artisans, mais aussi plus généralement pour le centre-ville de Bastia".