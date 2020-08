Le marathon, le semi et le 10 km de Porto-Vecchio annulés

Une décision qui, au regard de la situation sanitaire, n'est guère surprenante, avec cette reprise pour le moins inquiétante de l'épidémie de COVID 19. Une décision prise de concert entre l'équipe d'organisation dirigée par Franck Dupriez et les mairies de Porto-Vecchio et de Lecci.





Cette annulation, même si elle engendre une évidente déception, est placée sous le signe du respect des concurrents, mais aussi du public, et se situe dans la droite ligne de ce qui se passe à l'échelle nationale avec les reports, ou les annulations de grandes compétitions hexagonales.





Une chose est certaine, l'incertitude ambiante régnant, actuellement, entraîne tous les organisateurs mais, également, les collectivités, à adopter une prudente réserve facilement compréhensible.

Pour autant, les personnes inscrites pour cette version 2020 verront leur inscription reportée automatiquement pour le 17 octobre 2021.