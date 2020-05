Le maire de Belgodère explique son choix de ne pas rouvrir la plage de Losari

Située à quelques kilomètres de l'Ile-Rousse, sur la commune de Belgodère, la longue plage de Lozari attire chaque année de nombreux baigneurs et vacanciers.Dans la liste des plages de la Haute-Corse autorisée à rouvrir depuis le jeudi 21 mai, jour de l'Ascension, entre 6 heures et 19h30 en continuant à respecter les gestes barrières et mesures de distanciation physique, tout en évitant les rassemblements regroupant plus de 10 personnes, l'absence de cette merveilleuse plage de Losari réputée pour son sable fin et son immensité n'a pas manqué de surprendre.Plusieurs ont été en effet à ne pas comprendre.Dans un communiqué, Lionel Mortini, maire de la commune de Belgodère assume pleinement son choix et explique les raisons de ce choix;" Pour répondre à certains d’entre vous qui s’interrogent sur la non réouverture de la plage de Losari : en effet, je n’ai pas fait de demande d’ouverture de la plage auprès du préfet qui n’est évidemment en rien responsable.En cohérence avec la politique du déconfinement que nous menons sur la commune (maintien de la fermeture de l’école, de la crèche et de la bibliothèque), il ne me paraît pas opportun aujourd’hui de demander l’ouverture de la plage. La situation sanitaire reste encore incertaine aujourd’hui. Mais je réviserai ma position début juin quand les 3 premières semaines de déconfinement seront passées.Je comprends votre impatience, comme je sais que vous comprenez ma position qui sera toujours, et ce quel qu’en soit le prixen terme de popularité, la défense du principe de précaution sanitaire notamment pour les plus fragilisés d’entre nous" .