Le lycée maritime de Bastia met le cap sur la formation d'officiers de la marine marchande

Ce mercredi 24 septembre, au centre de formation de sécurité maritime situé à l’Arinella, le lycée maritime de Bastia a accueilli la toute première promotion d’officiers chefs de quart passerelle internationale, formés directement en Corse. Devant un parterre d’officiels, composé notamment de Pierre Savelli, maire de Bastia, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ou encore Pierre-Yves Argat, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, 24 élèves ont fait leur rentrée, marquant un tournant inédit pour la formation maritime insulaire.
Ce nouveau cursus est le fruit d’un partenariat inédit entre l’École nationale supérieure maritime (ENSM) et le lycée maritime de Bastia. Jusqu’ici, jamais un établissement de ce type n’avait accueilli cette formation post-bac. « Ce partenariat est né d’une volonté de renforcer la formation maritime sur le territoire », explique Julien Cometto, directeur du lycée. « On a une montée en puissance de l'établissement depuis plusieurs années. Les armateurs nous disaient : vous faites déjà du bon travail ici, pourquoi ne pas densifier votre enseignement en formant des officiers ? »
Un cursus de trois ans
Un cursus qui ouvre la voie d’officier chef de quart passerelle internationale. Il s’étale sur trois années, au terme desquelles les élèves obtiendront un diplôme de niveau licence. Ce titre leur permettra d’exercer à bord de ferries, de navires de charge ou encore des embarcations de recherche océanographique, avec des perspectives d’évolution vers des postes à haute responsabilité, notamment celui de capitaine illimité. « C’est une formation avec un taux d'insertion à hauteur de 100 % », souligne Julien Cometto. « Mais c’est surtout un métier polyvalent, qui permet de voyager. Il offre aussi du temps libre, parce qu'un marin ne travaille que la moitié de l'année. C'est attractif pour les jeunes et ça vient compléter les formations déjà existantes. »
Profils variés de cette première promotion
Parmi les élèves de cette première promotion, les parcours et les profils sont variés. Manon, originaire de Bretagne, a suivi un bac professionnel maritime avant de s’engager dans ce cursus. « Ça fait trois ans que je me destine à ce métier. J’ai déjà travaillé comme matelot sur des ferries, et maintenant j’aimerais aller plus loin, découvrir d’autres types de navires comme des cargos ou des porte-conteneurs. Et j’aimerais bien continuer jusqu’à devenir capitaine illimité. »
De son côté, Emy vient d’un autre horizon. Ancienne de la marine nationale, elle s’oriente aujourd’hui vers la marine marchande. « J’ai toujours été attirée par le monde maritime. J’ai fait des stages, des préparations militaires… Je ne sais pas encore si je travaillerai dans la marine nationale ou la marine marchande, mais cette formation va me permettre de faire un choix plus tard. »
Former des officiers sans quitter l’île
Jusqu’à présent, la formation d’officier chef de quart passerelle internationale n’était accessible qu’au Havre. En ouvrant une antenne à Bastia, l’ENSM concrétise sa volonté de décentraliser son offre de formation. « On a un intérêt fort pour rayonner dans l’ensemble du territoire », explique François Lambert, directeur général de l’ENSM. « Bastia a été choisie parce que c’est le lycée maritime qui a montré le plus d’ambition et de dynamisme. On va travailler avec les acteurs territoriaux qui nous permettront de trouver la meilleure place au profit du territoire, mais aussi dans l'intérêt général de ces jeunes. » L’objectif affiché par l’établissement national est de doubler le nombre d’élèves formés d’ici 2027, tout en s’appuyant sur des implantations locales solides.
Pour Julien Cometto, cette ouverture est aussi une réponse aux réalités du terrain. « Avant, cette formation ne pouvait se faire qu’au Havre. Pour des jeunes insulaires, l'accès à la formation est déjà compliqué. Et puis, on a toujours tendance à connaître ce qui est proche de chez nous. En renforçant la mise en avant d'informations sur le territoire, on s'est rendu compte qu'on était attractif auprès des jeunes. Plus le temps va passer, plus ces jeunes vont se parler et on sera de plus en plus attractif. »
Même analyse du côté de la direction des affaires maritimes. « C'est une étape importante qui s'ouvre en Corse. C'est une filière très dynamique en ce moment, et l’idée, c'était de trouver des moyens de pourvoir ces emplois avec une offre complémentaire qui se met en place aujourd'hui au niveau du lycée maritime de Bastia. On tient compte du contexte insulaire pour amener ces jeunes qui ne seraient peut-être pas allés spontanément sur le continent pour cette formation, à le faire dans un cadre familier », détaille Christophe Lenormand, directeur interrégional de la mer Méditerranée.
C’est justement ce qui a motivé Valentin, originaire d’Ajaccio. « Je m’étais inscrit au Havre, mais dès que j’ai su que la formation ouvrait ici, j’ai préféré rester en Corse. C’était plus simple pour moi. » Au-delà de la proximité géographique, ce projet s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’accès à la formation dans différents territoires. « L’autre but, c'est d'arriver à faire en sorte que des personnes viennent d'autres secteurs géographiques et qu'ils puissent porter une ambition qui soit différente », indique François Lambert.
