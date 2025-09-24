Le lycée maritime de Bastia met le cap sur la formation d'officiers de la marine marchande

Ce mercredi 24 septembre, au centre de formation de sécurité maritime situé à l’Arinella, le lycée maritime de Bastia a accueilli la toute première promotion d’officiers chefs de quart passerelle internationale, formés directement en Corse. Devant un parterre d’officiels, composé notamment de Pierre Savelli, maire de Bastia, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ou encore Pierre-Yves Argat, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, 24 élèves ont fait leur rentrée, marquant un tournant inédit pour la formation maritime insulaire.





Ce nouveau cursus est le fruit d’un partenariat inédit entre l’École nationale supérieure maritime (ENSM) et le lycée maritime de Bastia. Jusqu’ici, jamais un établissement de ce type n’avait accueilli cette formation post-bac. « Ce partenariat est né d’une volonté de renforcer la formation maritime sur le territoire », explique Julien Cometto, directeur du lycée. « On a une montée en puissance de l'établissement depuis plusieurs années. Les armateurs nous disaient : vous faites déjà du bon travail ici, pourquoi ne pas densifier votre enseignement en formant des officiers ? »



Un cursus de trois ans



Un cursus qui ouvre la voie d’officier chef de quart passerelle internationale. Il s’étale sur trois années, au terme desquelles les élèves obtiendront un diplôme de niveau licence. Ce titre leur permettra d’exercer à bord de ferries, de navires de charge ou encore des embarcations de recherche océanographique, avec des perspectives d’évolution vers des postes à haute responsabilité, notamment celui de capitaine illimité. « C’est une formation avec un taux d'insertion à hauteur de 100 % », souligne Julien Cometto. « Mais c’est surtout un métier polyvalent, qui permet de voyager. Il offre aussi du temps libre, parce qu'un marin ne travaille que la moitié de l'année. C'est attractif pour les jeunes et ça vient compléter les formations déjà existantes. »



Profils variés de cette première promotion





Parmi les élèves de cette première promotion, les parcours et les profils sont variés. Manon, originaire de Bretagne, a suivi un bac professionnel maritime avant de s’engager dans ce cursus. « Ça fait trois ans que je me destine à ce métier. J’ai déjà travaillé comme matelot sur des ferries, et maintenant j’aimerais aller plus loin, découvrir d’autres types de navires comme des cargos ou des porte-conteneurs. Et j’aimerais bien continuer jusqu’à devenir capitaine illimité. »

De son côté, Emy vient d’un autre horizon. Ancienne de la marine nationale, elle s’oriente aujourd’hui vers la marine marchande. « J’ai toujours été attirée par le monde maritime. J’ai fait des stages, des préparations militaires… Je ne sais pas encore si je travaillerai dans la marine nationale ou la marine marchande, mais cette formation va me permettre de faire un choix plus tard. »

