Bastia inaugure l’« Alba », premier navire-école 100 % hydrogène en France

Premier navire-école à hydrogène en France, l’« Alba » marque une rupture avec les modèles traditionnels. Équipé de moteurs électriques alimentés par de l’hydrogène, ce bateau garantit une navigation sans émissions de CO2 ni particules fines. Une technologie encore rare, mais qui préfigure les évolutions à venir dans le secteur maritime. « Ce bateau est bien plus qu’un outil de formation. Il porte une vision : celle d’un avenir maritime plus vert et en harmonie avec l’environnement. Il témoigne de notre capacité à innover et à prendre une longueur d’avance sur les défis environnementaux. », a déclaré Gilles Simeoni, président de l’exécutif de Corse, lors de son discours d’inauguration.



L’hydrogène, qui alimente l’« Alba », est également au cœur des stratégies de transition énergétique. En choisissant cette technologie, la Corse affirme son ambition de réduire son empreinte carbone et de devenir un acteur clé dans le développement des énergies renouvelables.



Former les marins de demain

Destiné aux élèves du lycée maritime de Bastia, l’« Alba » a été conçu pour répondre aux exigences des métiers maritimes de demain. Il offrira une expérience pratique sur un équipement de pointe, en phase avec les réalités d’un secteur en pleine transformation. Julien Cometto, directeur du lycée, a souligné l’impact pédagogique de ce navire : « L’Alba est un outil exceptionnel pour nos élèves. Ils apprendront non seulement les bases de la navigation et des manœuvres, mais aussi à intégrer des solutions technologiques durables dans leur pratique professionnelle. »



Ce projet s’inscrit dans une démarche de long terme amorcée il y a une décennie. « Cette ville, née autour de son port, s’était un peu éloignée de la mer au fil des années. Aujourd’hui, avec le bateau Alba, nous tournons une page nouvelle, celle d’un avenir plus vert et plus durable », a expliqué Gilles Simeoni.