Bastia : un nouveau Centre de Formation pour renforcer la sécurité maritime

L'inauguration du centre, d’un investissement de 3,36 millions d’euros, marque une étape importante pour le Lycée Maritime de Bastia. Ce projet vise à offrir aux élèves et aux professionnels des formations adaptées aux normes les plus strictes en matière de sécurité en mer. « Ce centre permet de proposer des formations dans des conditions réalistes et intensives, cruciales pour préparer efficacement les professionnels de demain », a indiqué Julien Cometto, directeur du Lycée Maritime de Bastia.



Des équipements de simulation pour des formations réalistes

Parmi les équipements phares du centre figure un simulateur d’incendie de haute technologie, développé par l’entreprise KFT Fire Training. Ce dispositif, unique en son genre, permet de recréer des situations d’urgence à bord de navires, avec plusieurs types de feux, de l’incendie moteur à celui d’un tableau électrique.

Le centre dispose également d’une plateforme de mise à l’eau avec un bassin de 320 m², des radeaux de sauvetage et des canots de secours, tous conformes aux normes internationales SOLAS et LSA. Ces installations offrent un entraînement pratique pour les procédures de sauvetage en mer. « Les étudiants et les professionnels pourront s’entraîner à la gestion des secours en situation réelle, un aspect essentiel de la formation », a ajouté Julien Cometto.



Un centre au service des élèves et des professionnels

Bien que destiné principalement aux 183 élèves du Lycée Maritime de Bastia, le centre bénéficie également aux marins professionnels. Des partenariats ont été signés avec des compagnies comme Corsica Linea et La Méridionale pour renforcer la formation continue des équipages. Paul, élève au lycée maritime, se dit enthousiaste : « Grâce à ces simulateurs, nous pourrons nous entraîner dans des conditions réalistes. Cela nous prépare mieux à gérer les urgences, notamment en cas d’incendie à bord. »



L’ouverture officielle du centre est prévue pour 2025. Il s’inscrit dans une volonté de positionner la Corse comme un acteur clé dans la formation maritime en Méditerranée, en mettant l’accent sur la sécurité et l’innovation dans un secteur stratégique.