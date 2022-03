Le lycée du Fium'Orbu 6ème au palmarès des meilleurs établissements de France

Ce mercredi 23 mars, nos confrères du Parisien ont révélé leur palmarès des meilleurs lycées de France . Sur les 2603 établissements publics représentés dans ce classement, celui du Fium’Orbu situé à Prunelli-di-Fium’Orbu se classe à la 6place.Une véritable fierté pour sa proviseure Elizabeth Comiti-Teignè qui peut se targuer de voir depuis plusieurs années son établissement désigné comme le meilleur de l’île au niveau académique. En 2021, le même palmarès du Parisien lui attribuait la 14place. « Cela fait très plaisir car le travail des équipes est reconnu et récompensé », se réjouit la proviseure qui a fait dans du lien entre la communauté pédagogique et les élèves sont cheval de bataille. « Les équipes sont très investies pour maintenir une relation permanente avec la famille, les élèves afin d’éviter le décrochage », poursuit-elle. Pour ce faire, les professeurs utilisent sans modération l’intranet du lycée ou des appels téléphoniques avec les 420 élèves de cet établissement général et technologique à taille humaine.En 2021, les élèves de terminale du Lycée du Fium’Orbu ont excellé à l’examen du Baccaléaurat puisqu’ils ont tous été reçus. Pour Elizabeth Comiti-Teignè, cette réussite s’explique par « le niveau d’exigence que les enseignants maintiennent chaque année ». Contrairement à certains établissements privés, au Fium'Orbu, aucune sélection des élèves n'est faite en amont. C'est d'ailleurs un critère pris en compte par le Parisien pour établir son classement et attribuer la 6ème place à ce Lycée.Après avoir obtenu leur diplôme, la plupart des élèves intègre l’Université de Corse pour poursuivre ses études, d’autres prennent la voie des grandes écoles sur le continent. « Nous suivons nos anciens élèves et la plupart réussissent très bien », conclue la proviseure.