Le lycée de Balagne sacré meilleur établissement de France selon L’Étudiant

C’est une performance remarquable pour l’académie de Corse. Dans son classement 2025 des meilleurs lycées généraux et technologiques, publié cette semaine, le site L’Étudiant place le lycée de Balagne à la première place nationale. Avec une note globale supérieure à 18/20, il surpasse tous les autres établissements publics et privés évalués en France.



Basé sur une méthodologie combinant taux brut de réussite au baccalauréat, valeur ajoutée et stabilité de la promotion, ce classement met à l’honneur les lycées qui non seulement affichent de bons résultats, mais savent aussi faire progresser leurs élèves, quels que soient leur niveau ou leur parcours.



Le lycée de Balagne obtient un taux brut de réussite de 98 %, une valeur ajoutée de 7 – qui mesure la capacité de l’établissement à faire progresser ses élèves au-delà de leurs résultats attendus – et une stabilité de promotion également notée à 7, soulignant la cohérence et l’encadrement pédagogique sur les trois années du cycle lycée.



Autre belle performance insulaire : le lycée du Fium'Orbu, qui se hisse à la 4e place nationale. Il affiche un taux brut de réussite de 100 %, preuve d’un accompagnement efficace, avec une valeur ajoutée de 6 et une stabilité de promotion de 5.



Enfin, le lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio atteint la 9e position avec un taux brut de 99 %, une valeur ajoutée de 3 et une stabilité particulièrement forte notée à 9. Des résultats qui confirment l’investissement de l’équipe pédagogique et la constance dans l’encadrement des élèves.



Quels critères ?

Dans ce palmarès, les établissements corses font donc mieux que certaines grandes institutions parisiennes comme Henri-IV ou Louis-le-Grand. Un résultat qui s’explique notamment par le choix méthodologique de L’Étudiant, qui valorise l’accompagnement global des élèves, et pas seulement les résultats bruts. Parmi les critères retenus : la capacité d’un lycée à faire progresser ses élèves, son taux de mention, mais aussi la stabilité des effectifs et l’adéquation entre les profils d’élèves accueillis et leurs résultats au bac.



Sur les 2 300 lycées évalués à travers toute la France, les établissements corses se distinguent par leur dynamisme et leur capacité à valoriser chaque élève, quel que soit son niveau de départ. Une réussite dont se félicitent les équipes éducatives et les collectivités locales.