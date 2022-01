Le litre de sans plomb 1,83 € en Corse : "bientôt il faudra faire le choix entre manger ou prendre sa voiture"

Aurélie surveille les euros qui défilent sur le compteur de pompe à essence. « Le prix augmente toutes les semaines, mais pas mon salaire. Cela commence à être vraiment pesant », déplore la cantinière de 31 ans. Vingt euros, c’est ce qu’elle mettra aujourd’hui dans son réservoir. « J’aviserai dans la semaine pour en rajouter »,poursuit-elle en regardant le panneau lumineux qui affiche ce vendredi 14 janvier 1,81 le litre de sans plomb. Son véhicule, elle a « la chance » de ne pas avoir à l’utiliser pour se rendre sur son lieu de travail. « J’habite à côté du collège, alors j’y vais à pieds ».



Mais pour aller rendre visite à ses parents à la Marana, elle n’a pas le choix : « Il n’y a aucun transport en commun alors comment faire, je n’ai pas le choix je prends ma voiture et je consomme de l’essence ». Depuis qu’Aurélie a acheté son véhicule il y a 7 ans, elle estime que le prix de son plein a augmenté de 10€. « Avant, avec 45 euros mon réservoir était plein à présent, il en faut au moins 55€. Bientôt il faudra faire un choix entre manger et prendre sa voiture », regrette-t-elle amèrement.





Jules a 19 ans, il est étudiant à l’Université de Corte et pour rentrer chez ses parents le week-end, il doit compter environ 280€ par mois de carburant. Une somme très importante pour ce jeune conducteur qui se dit « habitué » à voir des prix aussi élevés dans les stations cortenaises. « Heureusement que je peux compter sur mes parents pour m’aider financièrement. Le problème c’est que je n’ai pas le choix, il faut que je rentre chez moi », souligne résigné l’étudiant.





De nombreux Corses n’ont pas eu d’autres choix que de réduire leur consommation de carburant. Mais sur l’île, ce n’est pas chose facile. « J’habite au Macchione (ndlr : quartier de Bastia) et quand je dois me rendre dans le centre-ville je prends les transports en commun, si quelqu’un peut me ramener. Cela me permet de moins consommer d’essence », indique, lorsqu’elle passe à la caisse, Michèle, directrice d’un établissement médico-social de 63 ans. Devant le lecteur de carte bleu, le sans-contact ne fonctionne pas. Pour le plein de sa Polo soit 50 litres, elle doit débourser 91€ euros contre le plafond de 50€ autorisé par le terminal bancaire. « Le plein est trop cher pour ma carte », plaisante-t-elle avec le pompiste. Lui, rigole à moitié.



Une baisse de volume pour les pompistes



Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le gérant de la station Vito de Lupinu, Jean-Yves Parsi subit ces hausses du prix du carburant et n’en tire pas de bénéfice. « Ma marge reste la même et elle est infime. Sur le sans plomb je récupère un centime sur le prix d’achat. Cela fait environ 30 centimes par plein », s’indigne l’homme qui devrait fermer sa station si elle n’avait pas une activité de garage à côté.



La fréquentation des pompes a elle aussi diminué face à ces hausses incessantes. « On voit depuis plusieurs années une baisse du volume du gasoil. Dans un premier temps parce que les gens se sont mis à acheter principalement des véhicules essence mais aussi parce que les gens essaient d’utiliser de moins en moins, lorsque c’est possible, leur voiture », explique Jean-Yves Parsi qui, par voie de conséquence, a fortement diminué son litrage mensuel.