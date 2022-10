Le label "Petites cités de caractère" pour Lisula? On ne va pas tarder à le savoir

.

De retour en salle du conseil municipal, élus et membres de la commission ont procédé aux derniers échanges avec la salle sur les principaux critères d’admission et les engagements de la ville avant de passer à la délibération du jury qui s’est tenue à huis clos.

La décision a été prise et sera rendue publique la première quinzaine de décembre lors du CA des Petites cités de caractère.

« Tout en espérant être élue la Première Petites Cités Caractère de Corse, L’Île-Rousse s’engage à participer à la vie du réseau et à respecter l’image et les principes attachés à la marque (...) A vos côtés, du moins on l’espère, L’Île-Rousse continuera d’œuvrer en faveur de la restauration du patrimoine, de l’accueil du public et de l’animation » ont été les derniers arguments développés par Julie Masia, chargée de projet Petites villes de demain, qui a présenté le dossier de candidature de la ville en reprenant les grands axes et en précisant les engagements de la commune en faveur de ce labelHistoire de la ville, héritage patrimonial et architectural de la ville à travers ses édifices remarquables (Marché couvert, les églises de la Miséricorde et de l’Immaculée Conception, les anciens lavoirs, la place Paoli, la caserne... focus sur le patrimoine naturel mais aussi vernaculaireJulie Masia n'a rien omis lors de cette présentation. Elle est allée encore plus loin en énumérant les actions de la ville en faveur de la réhabilitation et de la restauration du patrimoine.Plusieurs sites ont retenu l’attention du jury tel que les remparts du Fortin, l’Institut des Filles de Marie mais également le projet de réhabilitation du phare et des îles.Evoquée aussi devant la commission :la stratégie touristique de L’Ile-rousse engagée par l’OTI de L’Ile-Rousse Balagne ainsi que le programme d’animation culturelle et évènementiel de la ville notamment à travers de L’Isula in Festa.Après quoi, il ne restait plus qu'à Angèle Bastiani, le maire de la ville qui avait ouvert la réunion, et à ses hôtes d'arpenter les rues de la ville - de la mairie au fortin en passant par la rue Napoléon, la place du canon, la rue de nuit, le marché couvert, la place Paoli, l'avenue Piccioni, la place Delaney, l'église de l’Immaculée Conception, l'Institut des filles de marie, Marinella.