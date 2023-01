Le label "100% EAC" à la ville de Bastia, modèle en matière d'éducation à l'art et à la culture

Bastia fait maintenant partie des rares villes de France à détenir le label 100 % Éducation artistique et culturelle (EAC). Instauré en 2021 par le gouvernement, il ne comptait jusqu’ici que dix bénéficiaires, alors que l’ensemble des lauréats de 2022 seront communiqués prochainement. Une relative rareté qui met en lumière le travail effectué par la municipalité bastiaise dans ce domaine. Car le label « 100 % EAC », à portée nationale, récompense les villes « engagées dans un projet d’excellence en ce qui concerne l’éducation artistique et culturelle des plus jeunes », précise Franck Leandri, le directeur régional des affaires culturelles de Corse, dont l’avis a pesé au moment de l’attribution.





Après avoir déposé son dossier en avril 2022, Bastia vient donc de recevoir ce tampon, qui récompense « le tissu associatif, les infrastructures, le patrimoine remarquable, et forcément les établissement scolaires » de Bastia, note Franck Leandri. « En faisant le constat et le bilan de toutes les actions que nous menons envers le jeune public et le scolaire, on s’est dit qu’on pouvait demander le label », se remémore Mattea Lacave, adjointe à la culture. « Il y a tout le travail au niveau des médiathèque, des musées, de l’accès au théâtre pour le jeune public… Énormément de choses qui se font, et qui méritaient d’être valorisées. »