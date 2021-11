Le judo de Porto-Vecchio champion de France : Priscilla et Astride Gneto sacrées à Perpignan

La rédaction le Vendredi 12 Novembre 2021 à 19:57

Priscilla et Astride Gneto, les deux sœurs qui ont fait toutes leurs armes à Porto-Vecchio et qui ont rejoint l’US Orléans cet été, sont toutes deux montées sur la plus haute marche du podium des championnats de France de judo, qui se disputaient ce vendredi 12 novembre, à Perpignan.