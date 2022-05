Le journal des Législatives du vendredi 27 mai

Dylan Champeau et Catherine Laurenti, candidats dans la 2ème circonscription de Corse du Sud, sous l'intitulé Avanti Populu ! En avant pour une majorité populaire ! iront à la rencontre, lors d'une tournée et réunions publiques, des habitants du Valinco et du Sartenais le samedi 28 mai comme suit :



09h30 - Olmeto

10h30 - Propriano

14h00 - Olmiccia

15h00 - Sainte Lucie de Tallano

17h30 - Sartène