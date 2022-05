Le journal des Législatives du lundi 30 mai

Dans le cadre des élections législatives dans la 1ere circonscription de la Haute-Corse, Julien Morganti, Santa Albertini Pietrucci candidats « Le Rassemblement pour la Corse » et leur équipe iront à la rencontre de la population pour présenter leur projet : Lundi 30 mai toute la journée à Borgo et à 18h30 en réunion publique au centre administratif de la commune. Mardi 31 mai, toute la journée à Biguglia et à 18h30 en réunion publique à la salle polyvalente de la commune à la Rotonde.