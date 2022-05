Le journal des Législatives du 20 mai 2022

Samedi 21 mai 2022:

10h00: OSANI - Mairie

11h30: PARTINELLO - Mairie

16h00: PIANA - Mairie

18h00: CARGESE - Mairie

Dimanche 22 mai 2022:

10h00: GUAGNO - Mairie

11h30: POGGIOLO - Mairie

15h00: ORTO - Mairie

16h30: SOCCIA - Mairie

18h30: COGGIA - Mairie

Laurent MARCANGELI et Xavier LACOMBE seront dans les communes des Deux Sevi et Deux Sorru les samedi 21 et dimanche 22 mai pour présenter leur programme et échanger avec la population