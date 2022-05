Le journal des Législatives du 12 mai 2022

Dans un communiqué envoyé à notre rédaction la Fédération de Corse du Parti Radical se félicite de l’investiture Ensemble ! Majorité Présidentielle de Jean-François Paoli Vice-Président de la Fédération de Corse. "Il pourra compter ainsi sur le soutien de toutes les formations composant cette majorité, mais aussi de notre groupe Unione d’opposition municipale à Bastia. Fort de cette dy- namique engagée, accompagné d’Océane Baldocchi sa suppléante, il sera en mesure de créer le rassemblement le plus large dès le 1er tour en proposant une alternative crédible au candidat sortant fondée sur un engagement au plus près de tous nos conci- toyens sur les sujets locaux, comme nationaux. Attaché à bâtir une Europe forte pour protéger notre identité et nos territoires. Attaché à faire les choix pour : le pouvoir d’achat, la santé, la transition écologique et la défense de nos acteurs locaux de l’économie."

Il saura vous représenter et vous défendre, faites le choix de l’audace et de la solidarité.

*****