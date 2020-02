Le jeune Saint Florentin Don-Pierre, ce samedi à "The Voice"

Une barbe bien fournie, un teint mât et sa guitare toujours en main... Don Pierre Maestracci n'avait jamais envisagé le chant et encore moins The Voice. Pourtant, à 21 ans, le jeune Corse originaire de Saint-Florent fera vibrer les fauteuils des jurés ce samedi 29 février.



L'histoire commence à l'âge de 14 ans. Le collégien monte un groupe de rock avec ses amis pour s'amuser. Deux ans plus tard, la chanteuse du groupe part faire ses études sur le continent laissant les garçons sans voix pour la remplacer. Don-Pierre décide alors de prendre le micro mais n'abandonne pas sa guitare. Le jeune chanteur se prend vite au jeu. Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée du Fangu, il se dirige vers des études de commerce. Mais du jour au lendemain, il décide de partir six mois en Irlande, sa guitare sur le dos. C'est là-bas qu'il commence à s'imprégner du Rock britannique et à travailler sur la musique acoustique. En rentrant de son voyage, c'est le déclic : il décide de s'inscrire une première fois à The Voice mais ne parviendra pas à franchir les étapes de sélection.



Le début d'une belle aventure

Poussé par son ainé, Clément Albertini (finaliste de The Voice 8), il rejoint à l'âge de 19 ans l'école de musique et de chant de Nancy la Music Academy international (MAI), pour se consacrer à sa passion : la musique. Dans la ville de l'Est, il rencontre Sebastien Calendini, un jeune corse venu comme lui assister aux cours de la prestigieuse école. Ils se lient d'amitié et créent avec trois autres amis le groupe pop, électro, disco "Le grand bleu" avec lequel ils tourneront sur les scènes corses pendant l'été.

C'est lors de sa formation à la MAI qu'il rencontre Bruno Barberes, le directeur de casting de The Voice qui lui suggère fortement de retenter sa chance dans le télé-crochet.

Et 2020 c'est la bonne année, Don-Pierre passe haut la main les étapes de sélection jusqu'aux auditions à l'aveugle où il interprétera une reprise acoustique de "Du bout des lèvres" de la grande Barbara.



Alors est-ce que les fauteuils se retourneront ?

Notre petit doigt nous dit que oui et qu'il n'y en aura pas qu'un.

Rendez-vous ce samedi 29 février à 21 heures sur TF1 pour découvrir la prestation de Don Pierre.