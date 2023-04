Le golfe d'Ajaccio va passer au mouillage écologique : "un scandale" pour les défenseurs de l'environnement

Ces installations, selon la CCI, régleraient le vieux problème des mouillages sauvages qui occasionnent de gros dégâts dans les fonds sous-marins, tout en conciliant le respect de l'environnement avec un modèle économique raisonné "Actuellement, les ports insulaires corses, insuffisamment équipés, sont dans l’incapacité de répondre à la fréquentation croissante des navires de plus de 24 mètres qui se mettent donc au mouillage à l’ancre et ravagent les herbiers de posidonies. Ce projet, qui participe à la protection de l’écosystème du golfe d’Ajaccio, présente aussi des avantages partagés au profit des usagers, des citoyens et des professionnels. Les navires concernés pourront également accoster au port pour déposer leurs déchets, effectuer leur avitaillement en eau potable et vidanger les eaux usées, au tarif portuaire en vigueur." explique la CCI qui espère que ce système de coffres de mouillage soit un modèle, en Corse, pour une gestion publique des flux de la grande plaisance.