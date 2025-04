Le footballeur Aaron Boupendza, ancien du Gazélec Ajaccio, meurt à 28 ans en Chine

Ce mercredi, la Fédération gabonaise de football a annoncé la mort d’Aaron Boupendza, attaquant international de 28 ans, victime d’une chute mortelle du 11ᵉ étage de son immeuble en Chine. « Aaron Boupendza vient de nous quitter suite à une chute du 11e étage de son immeuble en Chine », a précisé la Fegafoot dans un communiqué. Né en 1996, Boupendza avait été formé aux Girondins de Bordeaux, avant de multiplier les prêts en France. Il s’était notamment illustré sous les couleurs du Gazélec Ajaccio, alors en Ligue 2, ainsi qu'à Pau et Tours, en National 1. Lors de la saison 2017-2018, il avait inscrit 13 buts en championnat avec Pau. Mis à pied par les Girondins de Bordeaux en 2020 pour « comportement inapproprié et en inadéquation avec les valeurs du club », il avait ensuite poursuivi sa carrière à l’étranger, en Turquie, au Qatar, en Arabie saoudite, aux États-Unis, en Roumanie et dernièrement en Chine, au Zhejiang FC, où il évoluait depuis janvier 2025.



À 28 ans, Aaron Boupendza laisse le souvenir d’un attaquant talentueux, qui avait marqué les esprits lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun, en inscrivant un but avec les Panthères du Gabon, avant une élimination en huitièmes de finale. Dans son communiqué, la Fédération gabonaise évoque « une immense tristesse » et salue la mémoire d’un joueur qui « a marqué les esprits ».