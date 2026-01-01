Le football corse dans le dur !

Alors que l’AC Ajaccio a été relégué en Régional 2 à la fin de la saison dernière, porte-drapeau du football insulaire, le Sporting Club de Bastia tire la langue en Ligue 2. Seule petite satisfaction pour l’heure, sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France. Ce sera pour le 10 janvier à Furiani face à Troyes, l’actuel leader du championnat de Ligue 2.

En championnat, justement. Le Sporting se traine en queue de classement avec 8 petits points ! A 8 points du barragiste Boulogne, à 10 points du 1er club non relégable Nancy ! Le bilan est donc très négatif avec seulement 1 victoire pour 5 matchs nuls et 11 défaites. Pour rester dans les chiffres, la formation du président Claude Ferrandi affiche la plus mauvaise attaque, 8 buts, et l’une des défenses les plus perméables : 25 buts encaissés en 17 rencontres, avec il est vrai 3 buts sur tapis vert contre le Red Star. Reginald Ray et son équipe vont devoir cravacher dur pour éviter la relégation en National. Ça passe par un bon recrutement au mercato et déjà une victoire ce samedi contre Grenoble au Stade Armand-Cesari, amputée d’une tribune pour les raisons que l’on sait.





Dans les échelons inférieurs, « c’est pas la joie » non plus. En National 2, le FC Borgo esquisse quand même un sourire, 4e de sa poule B avec 22 points, à 11 longueurs du leader Thionville. Les protégés d’Antoine Emmanuelli ont à leur crédit 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites. De quoi voir l’avenir avec sérénité tout en restant sérieux.

Plus difficile pour l’AS Furiani-Agliani qui a du mal depuis le départ de l’excellent Patrick Videira, aujourd’hui entraineur heureux du Mans, 4e de Ligue 2. Les joueurs du président Philippe Ferroni occupent la 8e place de ce N2 avec 17 points, somme de 4 victoires, 5 nuls et 4 défaites.





En N3, mention « très bien »pour le GFCA, leader de sa poule E avec 21 points (6 victoires, 3 nuls, 2 défaites). Dans cette même poule, le FC Balagne éprouve les pires difficultés : 14e et dernier avec 9 points (2 victoires, 3 nuls et 6 défaites).

Dans la poule D, le SCB, la réserve, tire son épingle du jeu avec une bonne 4e place et 20 points (6 victoires, 2 nuls, 3 défaites), à 6 longueurs du leader le Racing Club de France.

Enfin, dans la poule H, le Gallia, qui vient tout juste d’enrôler à sa tête l’ancien adjoint de Videira, Cédric Ramos, pointe à la dernière place avec 7 unités : 1 victoire, 4 nuls et 6 défaites.





Chez les jeunes, les U19, antichambre des professionnels, le GFCA s’en tire bien encore avec une bonne 3e place et 22 points, alors que le SCB se trouve plus bas, 11e, à 8 longueurs des Ajacciens.





En futsal, l’USJ Furiani occupe la 8e place, sur 10, de la poule B de D2, avec 9pts : 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Du boulot attend les joueurs en salle en 2026.





Enfin, dans une autre discipline diversifiée du football, l’AS Casinca souffre en D1 de futnet, 8e et avant-dernière, avec une seule victoire pour 5 défaites. Mais l’apprentissage du haut niveau passe par là et la formation se montre généreuse dans l’effort.

