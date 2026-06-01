Le dessin de Battì : Creazione
Du 11 au 13 juin 2026, le festival Creazione investit Bastia pour trois jours dédiés aux savoir-faire, à l’artisanat et à la création contemporaine. Le coup d’envoi sera donné mercredi soir sur la Conca Marina avec un défilé de mode mettant à l’honneur les créateurs et créatrices de l’île, avant un week-end rythmé par les expositions, les rencontres et les démonstrations. Fidèle à son trait malicieux, Batti illustre un univers où peinture, sculpture, musique, cinéma, céramique et mode se croisent dans une même célébration de la créativité corse.