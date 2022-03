Le dernier hommage des Corses à Yvan Colonna

Au même moment, l’Isula morta a débuté sur toute l’île. Dans les rues d’Ajaccio, exit le trafic routier habituel, les grilles des commerces sont tirées. « Fermeture exceptionnelle » peut-on lire sur les devantures qui affichent fièrement la bandera.



Certains magasins à Bastia ont fait le choix de débrayer une heure ou deux, le temps de la messe. A Lisula, Nicole et Clara Franceschini du « Bon café » ont rangé les chaises et les tables. Pour elles, faire Isula Morta ce vendredi était une évidence : « La Corse a perdu un enfant, un militant et patriote qui s’est toujours battu pour son île et son peuple. En fermant ses portes, le peuple prouve encore une fois l’importance de nos valeurs, du respect. Nous sommes unis, fiers et solidaires aujourd’hui plus que jamais. L’heure est au deuil et au recueillement, en hommage à Yvan Colonna et aux siens. Cunduglianze à tutt’a so famiglia, ch’ellu riposa in Santa Pace. »