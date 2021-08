Le défi du 17 août à Portivechju : vacciner 2 000 personnes dans la journée

La remontée en flèche de l'épidémie de Covid 19, laisse planer un doute évident au niveau sanitaire, mais bien au-delà au plan économique au cœur même de la saison estivale. C'est, par conséquent, une véritable épreuve de vitesse qui est entamée depuis plusieurs jours pour permettre au plus grand nombre de se vacciner et par la même occasion d'atténuer les effets de cette épidémie.





Dans ce cadre, la journée du mardi 17 août au stade Claude Papi à Portivechju va être marquée d'une pierre blanche. Ce jour-là, en effet, l'objectif est de vacciner 2.000 personnes. Cette opération, véritable première au sein de l'extrême sud, va se dérouler de 9 heures à 23 heures.



Pour la mener à bien, ce ne sont pas moins de 45 personnes qui vont être mobilisées tout au long de cette longue journée de 14 heures non stop. La mairie de Portivechju, mais aussi la Communauté de Communes du Grand Sud, l'ARS, la médecine du travail ainsi que les infirmiers, les kinésithérapeutes, les pharmaciens et les pompiers vont unir leurs efforts pour réussir ce tour de force.





Toutes les personnes désirant se faire vacciner, doivent dès à présent prendre rendez-vous sur Doctolib ou bien en téléphonant au 09 80 80 30 64